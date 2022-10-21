綠委質疑鍾東錦投資未申報 赴監察院遞交檢舉函

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（中央社記者郭建伸台北21日電）無黨籍苗栗縣長參選人、議長鍾東錦日前財產申報出爐引發關注。民進黨立委沈發惠、洪申翰今天指出，鍾東錦曾投資事業卻未申報，涉嫌財產申報不實，違反公職人員財產申報法規定，呼籲監察院依法調查裁罰。

沈發惠、洪申翰今天上午赴監察院舉行記者會，舉發鍾東錦財產申報不實，並向監察院遞交檢舉函。

沈發惠指出，查閱鍾東錦歷年財產申報資料，民國106年起事業投資欄位都填報零筆，沒有投資企業紀錄。

沈發惠表示，但查詢經濟部商工登記公示資料系統後，發現鍾東錦曾在102至108年間擔任聯富砂石股份有限公司董事並持有5萬6852股；103至109年曾任佾泰企業股份有限公司董事並持有1500股；107至110年擔任鴻霖開發股份有限公司董事並持有75萬股，總持股數和過往財產申報資料不符，不禁讓人懷疑是漏報或刻意隱瞞。

洪申翰指出，鍾東錦過去擔任苗栗縣議員及議長期間，應依法財產申報，但申報紀錄上卻沒有記載相關投資經歷，明顯申報不實；而依據公職人員財產申報法第12條規定，最高可處新台幣400萬元罰鍰。

洪申翰呼籲，今天遞交檢舉函後，監察院應依法調查，若有不法也依法裁罰，而鍾東錦也應出面說明，是否還有其他隱匿不申報的財產。（編輯：蘇志宗）1111021