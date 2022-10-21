蔡總統會晤史瓦帝尼國王 見證兩國簽署聯合聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（後左）率團訪問台灣，21日在總統蔡英文（後右）見證下，由外交部長吳釗燮（前右）與史國外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）（前左）代表簽署兩國聯合聲明。中央社記者郭日曉攝 111年10月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世舉行雙邊會晤並見證兩國簽署聯合聲明，期盼兩國持續深化夥伴關係；恩史瓦帝三世則重申，會持續支持台灣成為聯合國的完整會員，並邀請蔡總統明年訪問史瓦帝尼王國。

繼以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）暨王妃瑪希娃瑪（Inkhosikati LaMashwama）後，總統上午偕同副總統賴清德，與恩史瓦帝三世雙邊會晤暨見證「兩國簽署聯合聲明」；中午並以國宴款待代表團。

總統致詞時表示，2016年上任以來，很高興有好幾次的機會，可以與恩史瓦帝三世當面交流，特別是在2018年，她率團訪問史瓦帝尼，實際了解兩國合作情況，留下非常深刻的印象。

她提到，2018年啟動了「非洲計畫」，期待結合相關部會、駐館、技術團以及台商資源，深化台灣與非洲的關係。其中，史瓦帝尼就是非常重要的對象。這些年來，兩國合作更是不分政府及民間，在農業、經濟投資及公衛醫療等各方面，都有豐碩的成果。

總統說，透過恩史瓦帝三世這次來訪，兩國簽署聯合聲明。未來，台灣與史瓦帝尼在國際參與、貿易合作及職業訓練等領域，將持續深化夥伴關係，促進雙方的繁榮發展。

她並藉這個機會感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與。不論是在世界衛生大會（WHA）或國際民航組織（ICAO）等國際組織都不遺餘力，為台灣爭取參與的機會。尤其，今年聯合國大會上，恩史瓦帝三世親自為台灣仗義執言，讓人非常感動。

總統表示，希望台灣與史瓦帝尼持續加強交流，為雙方合作不斷開啟新的篇章，也期待與訪團一起努力，並請恩史瓦帝三世回國後，代向王母問候。

恩史瓦帝三世提到，史瓦帝尼王國明年即將要歡慶3件喜事。第一，是史國的獨立紀念日；第二，是國王的生日；第三，則是史國與台灣的邦誼，他邀請蔡總統明年能夠前往訪問。

他認為，國際旅遊限制能夠逐漸解除，是國家之間互相支持、合作所帶來的正面結果。

恩史瓦帝三世再次感謝台灣一直以來對史國的支持，尤其是幫助史國開發礦產，也幫助史國走出經濟的陰霾。史國的目標，就是要持續推展現有的企業、增加新的投資計劃。同時，也希望國內能創造出更多的商業交流與開發計畫。

他歡迎台灣的商業或創業者能前往投資，為史瓦帝尼王國開展出更創新的經濟動能。他期待這次來訪，兩國之間能有更豐富的交流，雙邊友誼持續強健、常存。最後，他重申，史瓦帝尼王國會持續支持台灣成為聯合國的完整會員。

會談結束後，簽署儀式開始。蔡總統與恩史瓦帝三世見證外交部長吳釗燮與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）簽署聯合聲明，期盼進一步深化兩國在國際參與、貿易投資等領域的合作關係。（編輯：林興盟）1111021