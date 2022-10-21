史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素[影]

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世訪問團；恩史瓦帝三世表示，只要台灣還無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素。並呼籲，聯合國團結一致並且認知到台灣有許多經驗和知識可與全球社群分享。

蔡總統上午在副總統賴清德、總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津等人陪同下在總統府前廣場以軍禮歡迎 史瓦帝尼 史瓦帝尼小百科 史瓦帝尼為中華民國友邦。

位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。

國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市

信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。

使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。 看更多 關閉 國王恩史瓦帝三世來訪，演奏兩國國歌、鳴放21響禮砲致敬。總統致詞時，首先代表中華民國政府以及人民歡迎恩史瓦帝三世國王陛下再次率團訪問台灣。

總統表示，上週四台灣邊境已經解封，非常期待有更多國際朋友來到台灣，今天很高興能夠接待恩史瓦帝三世國王陛下和各位貴賓。

她說，這幾年來，台灣和史瓦帝尼王國相互扶持，共同面對疫情的挑戰，兩國之間的合作交流也越來越密切。現在開啟國門，讓台灣往正常生活邁進了一大步，此時此刻，國王陛下在睽違4年後再來訪問，非常期待，希望藉這個機會，兩國能夠針對各項合作深入交換意見，一起創造新的發展。

最後，總統再次歡迎恩史瓦帝三世國王陛下遠道來訪，祝福訪問行程圓滿順利。

影片來源：presidentialoffice

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（前中）率團來台進行國是訪問，總統蔡英文（前左）21日上午在總統府前主持軍禮歡迎訪團。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日

恩史瓦帝三世致詞表示，今天是第18度來到台灣這個美麗國家，「台灣就像我們第2個家」，藉此機會感謝總統還有台灣政府及人民，如此溫暖的歡迎代表團。

他說，元首層級的訪問是非常重要的，可以幫助強化兩國之間非常穩定的雙邊關係。非常高興看到現在全球各地都逐漸鬆綁了旅行限制，這次全球疫情即將結束，也希望最後殘存的疫情影響很快就會消失。

他提到，不久之前，台灣才剛慶祝了民國111年國慶日，這是一個非常偉大的成就，希望可以向總統、台灣政府及人民致上恭賀之意。這不只是台灣人民的一個非常重要的里程碑，也象徵著史瓦帝尼王國和台灣之間54年的強健外交關係。

他並說，真正的朋友會在困難、難過的時候安慰你、幫助你，而台灣就是史瓦帝尼王國這樣的朋友，這也是為什麼長久以來都希望可以一直站在台灣的身邊。

他表示，注意到全球各地有一些地方有不斷升高的緊張情勢，相信這對全球而言都是非常值得關注的議題，非常希望聯合國可以趕緊處理這些議題。而史瓦帝尼王國也會繼續呼籲聯合國，讓台灣可以更加自由而且有效的參與相關活動，像是全球科技、民航以及衛生相關的議題的討論。

他說，只要台灣還無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素。他呼籲，聯合國團結一致並且認知到台灣有許多經驗和知識可與全球社群分享。台灣可以為全人類的福祉做出貢獻，而且兩國的目標一致，都希望打造更有包容性的社會，並且落實聯合國2030年的永續發展目標。

他表示，此行來到台灣，希望可以讓總統及台灣政府及人民了解到史瓦帝尼王國非常有決心要向朋友展現支持與團結之意。（編輯：蘇志宗）1111021