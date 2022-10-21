陳其邁公費爭議 高雄12醫界公會力挺「公衛市長」

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）國民黨台北市議員王鴻薇日前指出，高雄市長陳其邁就讀醫學系時申請公費，卻未盡服務義務。陳其邁表示已返還公費，高雄12個醫界公會今天也發聲明力挺「公衛市長陳醫師」。

王鴻薇18日召開記者會表示，陳其邁就讀醫學系時申請公費，但從陳其邁資歷來看，至今仍未依規定盡服務義務，應把公費還給國家，向社會及醫界道歉，衛福部也應追討相關費用及罰款。

對此，12個高雄醫界公會今天發布聲明指出，「公衛市長陳其邁醫師」大力推動台灣各項公共衛生及健保醫療政策，與醫藥護界同心照顧好高雄市民健康，給予感謝與高度肯定，譴責特定政治人物以錯誤資訊，斷章取義操作選舉，誤導民眾。

聲明稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，陳其邁帶領高雄市藥師、醫檢師、護理師等各職投入防疫工作，整合公衛、醫療、相關醫事專業超前部署，落實高效率防疫，以自身專業守護高雄市民，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，走過這場世紀戰疫。

參與這項聲明的醫界公會包含高雄市牙醫師公會、高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會、高雄市醫事檢驗師公會、大高雄醫事檢驗師公會、高雄市護理師護士公會、新高雄護理師護士公會、高雄市物理治療師公會、高雄市醫事放射師公會及高雄縣醫事放射師公會。

對於爭議，陳其邁日前對媒體表示，早在20多年前就已依照規定返還相關公費，完成還款義務；每個階段都在實踐理想，不後悔選擇放棄臨床工作，投入政治改革，這也是自己一輩子努力的目標。

此外，醫師公會全聯會18日晚間也發布新聞稿力挺陳其邁，肯定他對台灣公衛醫療貢獻，並譴責不實言論，以錯誤資訊進行選舉操作。（編輯：郭諭儒）1111021