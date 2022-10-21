賴副總統竹縣站台 力挺周江杰、鄭朝方

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副總統賴清德（前右3）21日到新竹縣，與民進黨新竹縣長參選人周江杰（前右4）、竹北市長參選人鄭朝方（前右2）等人一同到竹北天后宮參拜祈福。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）副總統賴清德今天到新竹縣，為民進黨新竹縣長參選人周江杰與民進黨竹北市長參選人鄭朝方造勢，賴副總統說，盼周江杰等2名年輕人當選，推動竹縣這座重要城市的進步與發展。

賴副總統今天與周江杰、鄭朝方到竹北天后宮參拜祈福，賴副總統致詞指出，周江杰、鄭朝方都是高材生，也都當過民進黨的發言人，是新竹縣年輕一輩人才。

賴副總統表示，周江杰對環境保護、教育文化、弱勢民眾的照顧，很有理想性，也了解新竹縣目前的問題，更提出解決的對策，他相信周江杰若當選縣長，能平衡新竹縣各鄉鎮的發展，推升竹縣持續發展、進步。

賴副總統指出，竹北市鄰近竹科、台元科技園區以及AI（人工智慧）國際智慧園區，匯聚科技發展及交通物流重要的地方，而年輕科技人才在這組成家庭，出生率高，也成為全台年輕的鄉鎮市。

賴副總統表示，竹北市要持續發展，就要超進化、要選鄭朝方，這個與城市特質相符的人，鄭朝方具備中央及地方的歷練，並具有藝術文化及國際交流的才能，未來捲起袖子就可做事情。

賴副總統在周江杰陪伴下，還前往新埔三聖宮、湖口波羅汶三元宮及湖口賴姓宗祠參拜，爭取地方支持。（編輯：戴光育）1111021