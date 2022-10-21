國民黨送紀念品 盼U23訪台球員能更認識台灣

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）U23世界盃棒球賽在台灣開打，國民黨今天表示，除了為中華隊加油外，更希望能讓來台灣比賽的各地球員認識台灣、熱愛中華民國，因此特別致贈黨徽棒球及R.O.C國旗T-shirt給訪台球員。

U23世界盃棒球賽13日在台灣正式開打，台灣複賽首戰不敵韓國，但今天哥倫比亞擊敗澳洲、台灣確定晉級4強，為歷年最佳成績。

國民黨青年部晚間發出新聞稿表示，棒球作為國球，國民黨除了為中華隊加油外，更希望能讓來台灣比賽的各地球員認識台灣、熱愛中華民國，因此國民黨特別致贈黨徽棒球及R.O.C國旗T-shirt給訪台球員。

國民黨電子商城執行長陳克威表示，很高興U23棒球預賽中，中華隊取得5連勝的好成績，晉級複賽，國民黨會繼續為中華隊加油，同時，本次也有許多國家的球員來台比賽，國民黨特別準備紀念品，由國民黨青年事務委員會副召集人、全國青工總會長廖怡琇代表致贈給訪台球員，希望藉由小小的禮物，讓球員們可以記得台灣，喜歡中華民國。

國民黨表示，國民黨電子商城由組發會青年部經營，網上販售許多潮流商品，像是KMT飛行夾克、R.O.C國旗T-shirt、1894復刻悠遊卡等商品，另外「幹話撲克牌 3.0」為組合的募款小物，也可以在國民黨電子商城進行捐款，以實際行動支持國民黨。（編輯：蘇龍麒）1111021