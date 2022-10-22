競選總部成立 王惠美：彰化改造不能停

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尋求連任的國民黨籍彰化縣長王惠美22日舉行競選總部成立大會，王惠美（中）致詞表示，未來她要請大家跟她一起打拚，打造健康、希望、進步的新彰化，讓大家以身為彰化人為榮。右為前立法院長王金平。（王惠美競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）尋求連任的國民黨籍彰化縣長王惠美今天上午舉行競選總部成立大會；王惠美致詞時說，彰化正逐步落實一軸一環雙樞紐的交通發展願景，現在是彰化發展的關鍵時刻，彰化改造不能停。

王惠美爭取連任，今天上午在彰化市旭光西路停車場舉行競選總部成立大會，除王惠美外，還有國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平等人出席，新北市長侯友宜則透過視訊連線獻上祝福。

朱立倫致詞時說，彰化沒有中央支持，不過王惠美擔任縣長時，卻能照顧好長者與幼兒；在財政方面，不僅沒有借貸，還能償還欠債，彰化的進步有目共睹，王惠美也是最好的媽媽縣長。

朱立倫指出，王惠美的對手為了選舉開了許多空頭支票，在擔任立委時不爭取，叫選民如何相信選上縣長後會不一樣，他要請大家下定決心集中選票，支持腳踏實地、實實在在的王惠美。

王惠美則說，4年前競選縣長時，曾提出改造彰化、翻轉命運的政見，希望達成交通、都市、產業三合一的縣政新藍圖，讓交通完善，吸引產業進駐，年輕人不必到外地發展，外地人也來到彰化工作，讓彰化成為許多台灣人的新故鄉。

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王惠美指出，她也要感謝彰化防疫英雄的努力和鄉親們的配合，才能讓大家在此聚會，而她上任不久就面臨縣府財政快破產的難題，但關關難過關關過，4年來她一共還掉新台幣約42億的負債，光利息就省下近2億元，是過去10多年來唯一還債的縣長。

王惠美說，彰化市鐵路高架化工程已在年初核定，正逐步落實一軸一環雙樞紐交通發展願景，上任後積極推動願景都在逐步實現中，為建縣將滿300年的彰化打下更深的基礎，未來她要請大家跟她一起打拚，打造健康、希望、進步的新彰化，讓大家以身為彰化人為榮。（編輯：謝雅竹）1111022