楊文科成立北埔、芎林競選服務處 允發老人年金

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爭取連任的新竹縣長楊文科（右2）22日與北埔鄉長參選人莊明增（右1）、北埔峨眉議員參選人王辰翔（左1）成立聯合競選服務處。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）爭取連任的新竹縣長楊文科今天上午及傍晚分別成立北埔鄉與芎林鄉聯合競選服務處，他表示，未來會繼續發老人年金，不拖不欠，學生的營養午餐也仍免費。

楊文科上午先在北埔鄉成立聯合競選服務處，湧入大批支持者到場高喊「凍蒜」。他致詞指出，日前商業週刊發布全台最會理財的縣市名單，新竹縣被評選為「賺錢王」「招商王」「減債王」，代表他會做事、會賺錢、會還債。

楊文科指出，北埔鄉綜合行政中心遷建案，已經正式完成土地買賣契約簽約，目前鄉公所正在辦理都市計畫用地變更作業；另外，也完成北埔慈天宮及龍瑛宗文學館的修復再利用工程、雙安橋加固工程及周邊景觀環境改善、北埔國中思源樓拆除重建等建設。

楊文科說，而北埔鄉擁有許多歷史古蹟，吸引大批觀光人潮，為了讓遊客停車更方便，設置鄧南光公有停車場。楊文科表示，「要把商圈做起來」，吸引更多遊客到北埔觀光旅遊。

他指出，未來會繼續發老人年金，不拖不欠，學生的營養午餐仍是免費的，他透露這個月底前學生們可以吃到石斑魚，讓學生吃得健康、吃得飽。

楊文科說，傍晚將成立芎林鄉聯合競選服務處，過去4年來在芎林鄉投入數10億經費，包括新建消防局芎林分隊廳舍、公有零售市場興建工程也已動土開工、芎林鄉公所聯合辦公大樓正進行內部裝修等。

楊文科指出，另外芎林鄉的3座特色公園，包括公四水霧自然公園今年7月已完工開放，公一方口獅及公三運動公園也將啟用，提升在地居民的生活品質。（編輯：方沛清）1111022