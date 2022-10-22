成立競選總部 蔡其昌：用選票的力量改變台中

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（中央社記者蘇木春台中22日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦競選總部成立大會，現場擠滿大批支持民眾，展現大團結氣勢。總統蔡英文、副總統賴清德到場站台，蔡其昌說，已經準備好了，大家一起用選票的力量改變台中。

蔡其昌位於台中市南屯區的競選總部外街道，今天下午2時起陸續有支持群眾聚集，成立大會除蔡總統、賴副總統外，競總主任委員蘇嘉全與立法委員何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程及林靜儀等人都到場站台。

活動先由5名立委與蘇嘉全上台助講，接著總統府資政、國策顧問及台中市各選區市議員參選人，共同與蔡其昌一同上台呼喊口號，展現大團結的氣勢。

蔡總統與蔡其昌一起上台時，受到滿場支持群眾熱烈歡迎，「總統好」、「蔡其昌凍蒜」響徹雲霄，蔡英文也以笑容回應民眾的熱情，並直呼真的非常感動，蔡總統致詞後，也為蔡其昌授予戰旗，期盼年底的選戰旗開得勝。

蔡其昌以「一張選票的力量」為題開啟演說，他表示，2018年，台中市民用一張選票，相信著市長換人、空氣換新的口號，能讓台中變好，這一張選票，沒有讓空氣換新，只換來一罐空空的谷關空氣瓶。語畢，台下民眾都笑出聲，呼喊「蔡其昌加油」。

蔡其昌說，這一張選票，沒有讓台中擺脫「慶記之都」的惡名，虐童案件繼續發生，沒有改善長久以來台中的塞車問題，也讓原本人口持續成長的台中，人口開始流失，讓市民的光榮感不再。

「一起用選票翻動未來！」蔡其昌指出，希望台中市加速向前的市民們，蔡其昌已經準備好了，行動派團隊已經準備好了，一起用這一張選票的力量改變台中，讓台中人能光榮的說出「我是台中人」，給台灣一個更好的台中。

蔡其昌演說完後，緊接著賴副總統抵達會場，在場氣氛也來到最高潮，賴副總統致詞請託大家做蔡其昌的後盾，呼籲市長支持蔡其昌、議員支持民進黨，18歲公民權也要投同意票。

賴副總統致詞後，為蔡其昌披上彩帶，並與台上的議員參選人、後援會會長們手拉手呼喊口號，「當選」口號不絕於耳。（編輯：卞金峰）1111022