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周江杰批竹縣圖書館缺專才 允當選後補足人力

2022/10/23 14:46
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天批評，新竹縣14座公共圖書館，有13座人力、專才數都不符合營運標準；若當選後會盡速補足人力，讓現有圖書館發揮應有功能。

新竹縣政府對此表示，「謝謝指教」。截至記者發稿前，爭取連任的新竹縣長楊文科競選總部不回應。

周江杰今天發新聞稿指出，根據新竹縣審計室針對110年度新竹縣總決算所做的審核報告，其中提到為提供民眾公共圖書館專業服務，設置圖書館專職工作人員及專業人員，但部分圖書館設置相關人員未達規定人數標準。

他指出，新竹縣有14座公共圖書館，但僅新埔鎮立圖書館的工作人員總數、專業人員人數符合圖書館設立及營運標準的規定，其它13座公共圖書館包括縣文化局圖書館均不合格。

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周江杰表示，新竹縣府宣傳要斥資新台幣8.7億元興建的新竹縣立總圖書館，在硬體建設上花錢不手軟，但在圖書館人力、人才等軟實力部分，卻連最低標準都達不到，這樣如何能推廣閱讀、推動書香社會。

他指出，書香社會不是喊口號就做得到，他若當選縣長，一定會盡速補足竹縣各個公共圖書館的服務人力、專業人力，讓現有圖書館發揮應有功能，相信這比花大錢蓋樣版建設更有意義。（編輯：戴光育）1111023

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