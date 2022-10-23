中寮競總成立 許淑華當選縣長拚觀光發展科技農業

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天成立中寮鄉聯合競選總部，許淑華說，當選縣長將發展中寮鄉特色旅遊、領頭銷售農產品到國內外、引進科技農業、提高假牙補助、提供青農補助。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，許淑華今天與競選連任的中寮鄉長廖宜賢成立聯合競選總部，現場湧入千名支持者，南投縣長林明溱、國民黨立委馬文君等出席，並陸續為參選人披掛彩帶、贈送代表好運的菜頭、粽子等，盼打出漂亮選戰。

許淑華致詞表示，擔任立委時與馬文君在中央爭取經費，為中寮鄉進行野溪整治、道路品質提升等工程，未來若當選縣長，將持續與鄉長廖宜賢合作發展中寮鄉特色觀光旅遊，農業則是加強內外銷、引進科技農業，也會提高老人假牙補助、幫助青年留鄉成家立業。

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廖宜賢說，感謝各方一直以來支持，讓他能為鄉民服務，他擔任鄉長期間爭取建設環鄉道路、北中寮加油站、納骨塔等工程、推行鄉民福利、協助長者就醫，未來會繼續爭取資源，與許淑華在縣府連線，齊心發展中寮。

林明溱指出，民進黨南投縣長參選人蔡培慧為挽救選情，誇大開支票要補助65歲以上老人健保費，他剛上任曾研究，年預算需新台幣16億元，縣府負擔過大，若加上蔡培慧開出的其他社福支票，恐怕最後連公務人員薪水都發不出來，政治人物不能為選票欺騙。（編輯：陳仁華）1111023