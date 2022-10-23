蔡適應成立百工百業後援會 謝國樑提市場改建

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應成立百工百業後援會時表示，基隆人不走回頭路，懇請市民選擇他，再給基隆光榮的未來。對手謝國樑提出市場改建，盼創造攤商、市民及市府3贏。

蔡適應競選總部今天發布新聞稿指出，蔡適應昨晚成立百工百業後援會，吸引各行各業支持者自發參加，現場有超過10個後援會成立，蔡適應及基隆市長林右昌並與各後援會成員合照，各後援會長還揮動戰旗，大聲喊出「接棒基隆、延續光榮」。

蔡適應說，基隆市過去8年的改變，是林右昌從基隆的財政、交通、教育、觀光、城市景觀等各面向，與他一起一個在中央、一個在基隆合作打拚才有的成果，他很自豪自己是基隆在中央的「重要推銷員」，推銷基隆的發展及建設，說服中央將資源投入基隆。

蔡適應表示，基隆人要的是進步的城市，因此市長的選擇很重要，他處理高地供水問題、增加更多城際快捷公車、推動軍港遷移、基隆捷運、市港再生標竿計畫及大基隆歷史場景計畫，他有自信基隆的進行式不會停歇，要讓基隆再進化。

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國民黨基隆市長參選人謝國樑今天與黨籍基隆市議員前往信義市場拜票，謝國樑透過新聞稿表示，信義市場位處基隆市中心，鄰近中正區與仁愛區，不論平假日都有許多民眾前往採買，是基隆非常重要的傳統市場之一，但信義市場建物使用逾40年，已出現混凝土剝落及鋼筋鏽蝕裸露情形。

謝國樑指出，信義市場除老舊外，周邊停車空間也不足，民眾時常併排停車造成交通回堵，若當選市長，他會優先針對市場改建通盤規劃，讓市場改建案能更符合民眾實際需求，並創造攤商、市民及市府3贏局面。（編輯：戴光育）1111023