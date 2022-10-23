韓國瑜缺席造勢晚會 張善政：安排另外時間

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）前高雄市長韓國瑜昨天缺席國民黨桃園市長參選人張善政北區競總成立造勢晚會，張善政今天表示，昨天本來就沒有安排韓國瑜站台，團隊為韓國瑜安排的是另外時間。

張善政下午前往龍潭區出席與黨籍市議員、里長的龍潭聯合服務處成立大會，他接受媒體聯訪時指出，感謝昨天出席晚會的鄉親，今天掃街時很多昨晚參加的民眾都表示非常感動；對於民進黨指稱昨天是動員的，他認為這是不可能的事，非常感激熱情的鄉親。

對於韓國瑜缺席造勢晚會，張善政表示，昨天本來就沒有安排韓國瑜站台，團隊為韓國瑜安排的是另外時間。

張善政指出，對於鄭運鵬說他一直在唱衰桃園，與當年韓國瑜唱衰高雄一樣、又要亂跑，他覺得市政本來就應接受監督，「如果評論市政就是在唱衰，就是準備要落跑，這是一種情緒勒索」。他覺得鄭運鵬有這種心態根本不適合做市長。

對於沒有出席由台灣學生聯合會舉辦的2022市長選舉青年論壇，張善政表示，很感謝青年朋友邀約，但因時間與已安排的活動衝突很難調開，只好忍痛割愛，但團隊關心青年議題、與青年互動的熱忱是不會變的，對於鄭運鵬因此講很多酸言酸語，他實在不想再回答。

記者提問，如何看待鄭運鵬說張善政鼓勵台灣科技產業進軍中國、甚至還擔任反獨促統小黨的最高顧問。

張善政回答，他曾擔任行政院的科技部長，怎麼會有親中的心態，他與對岸網軍對幹多年，甚至遭對岸的中央電視台點名，他在網路上捍衛台灣這麼多年的時間，鄭運鵬不去看、也不去講，只講抹紅的事，實在非常不可取。（編輯：戴光育）1111023