賴清德11/1出訪3天2夜 帛琉總統親自導覽洛克群島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德（右3）11月1日到3日將率團出訪太平洋友邦帛琉，帛琉總統惠恕仁（中）將親自帶領導覽世界遺產洛克群島。圖為今年3月惠恕仁訪台與賴清德及帛琉在台學生合影。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府今天宣布將啟動「帛旅專案」，副總統賴清德11月1日到3日將率團出訪太平洋友邦「帛琉共和國」，3天2夜的行程包括視察駐帛琉技術團、見證「遠距醫療中心」揭牌，帛琉總統惠恕仁並將親自導覽世界遺產「洛克群島」。

總統府下午召開記者會，公布賴副總統出訪帛琉行程。

外交部亞太司司長周民淦表示，訪團預計11月1日上午啟程，當天下午抵達帛琉，接著拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、參加帛琉國會歡迎會、新都道路工程動土典禮、視察駐帛琉技術團、惠恕仁主持的帛琉國宴。

周民淦說，為促進帛琉觀光，11月2日惠恕仁將為訪團導覽世界遺產「洛克群島」；晚上賴副總統將主持答宴。11月3日訪團將見證新光醫院與帛琉衛生部「遠距醫療中心」揭牌儀式；見證台灣國際棒球交流發展協會捐贈帛琉大聯盟棒球物資儀式；賴副總統並將與隨團記者茶敘，預計3日晚間返抵國門。

總統府發言人張惇涵說，10月初，惠恕仁來台國是訪問時，便曾表達，期盼在後疫情時代，持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各項交流，邀請總統蔡英文親赴帛琉，共同振興觀光。

張惇涵指出，當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，蔡總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，應對區域及國際局勢各項挑戰。為展現對台帛關係的重視、持續深化兩國友好邦誼，並且正面回應惠恕仁期盼，蔡總統特別指派賴副總統，於11月1日至3日率團訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程。

張惇涵說，這趟「帛旅專案」，雖然只有短暫的3天行程，卻是「鐵人行程」。蔡總統期許賴副總統達成「3大核心目標」，分別是「連結」、「觀光」及「合作」。

他說，賴副總統此行，不僅展現台灣與帛琉緊密的連結，更是代表重啟國門的台灣要再次連結世界，歡迎國際旅客來台灣，歡迎海外的民眾回台灣。

張惇涵表示，帛琉以觀光資源聞名全球。賴副總統此次出訪，3天的行程中，將會有1天，聚焦帛琉的海洋觀光魅力。台灣願意協助帛琉一起拚觀光、拚經濟。自11月16日起，台灣將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民的互訪交流。蔡總統期盼賴副總統此行，一方面把台灣之美宣傳給帛琉各界，另一方面，也把帛琉的美好帶給台灣人民。

他說，長期以來，台灣與帛琉在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、資通訊、氣候變遷、教育訓練，以及婦女賦權等領域，都有緊密合作關係。賴副總統此行除了兩國高層互動外，也將共同見證兩國在交通、農業、體育及醫療等合作計畫具體進展。蔡總統期盼透過此行，兩國持續以公私協力方式，深化台帛各項領域合作、促進兩國人民福祉。

張惇涵表示，對應「帛旅專案」的3大核心目標，訪團成員包括，外交部次長田中光、衛福部次長石崇良、交通部觀光局局長張錫聰、農委會漁業署署長張致盛等相關部會代表。這次也將帶領超過30名，全國各縣市旅行公會和觀光旅遊業者；在帛琉當地長期執行醫療合作計畫的「新光吳火獅紀念醫院」，也將由董事長吳東進帶領醫療團隊共同前往。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張惇涵說，老爺集團在帛琉投資成立「帛琉老爺酒店」，不僅是帛琉最富盛名的五星級渡假村，也是台灣民間在帛琉的重要投資案，獲得帛琉各界政要的肯定，老爺集團總裁林清波將隨團出訪。

他說，全團依照中央流行疫情指揮中心相關指引防疫，比照賴副總統上次出訪，此行由新光醫院感染科主任黃建賢擔任防疫官。整個訪團包括團員、隨員、維安、工作人員、各地旅遊公會、旅遊業者、醫療合作團隊等，目前暫規劃約100人。（編輯：林興盟）1111024