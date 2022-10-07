台帛經濟論壇 帛琉總統盼台協助觀光業復甦

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）台帛經濟圓桌論壇昨晚結束，帛琉總統惠恕仁表示，此次率閣員訪台交流，盼集思廣益協助帛琉經濟復甦，以備受疫情衝擊的觀光業為例，盼台灣政府整合民航及旅遊業能量，為帛琉尋找提升競爭力良方。

外交部發布新聞稿指出，惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）訪團應台灣政府邀請出席外交部主辦的「台灣─帛琉經濟圓桌論壇」，並與交通部民航局、觀光局、中央銀行、金融監督管理委員會、國合會、相關航空、旅遊、金融及農漁領域等產官學界代表，針對兩國未來經濟合作展開對話。

外交部政務次長田中光致詞時表示，此次論壇將從「觀光產業振興」、「數位金融發展」及「農漁產增產投資」3大主題研討如何兼顧永續發展與經濟韌性，均是台灣及帛琉共同面臨的課題，外交部願在這些領域與帛琉深化夥伴關係，積極促進合作與交流，互助共榮。

惠恕仁強調，此行率內閣部長與台灣交流，盼集思廣益，協助帛琉經濟復甦。以備受全球疫情衝擊的觀光產業為例，盼台灣政府整合民航及旅遊業者的能量，為帛琉尋找多元化客群來源、提升觀光產品競爭力的良方。

他說，台灣將自10月13日起放寬旅遊禁令及檢疫規定，歡迎台灣旅客造訪帛琉。

外交部表示，論壇首先以「帛琉觀光旅遊升級潛力」揭開序幕，帛琉人力資源、文化、觀光暨發展部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl，另譯：曼尼萊）和與會人員就建立台帛穩定航班、開發帛國高端旅遊產品、打造帛國觀光行銷品牌，以及加強社群媒體行銷策略等面向交換意見。

外交部表示，在議程二「設立中央銀行及數位貨幣發展環境與挑戰」，與會代表向帛琉財政部長吳凱雷（Kaleb Udui, Jr.）說明中央銀行發行央行數位貨幣進展，並就帛琉擬推動數位貨幣等構想進行深入意見交換。

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外交部表示，在第三場次「農漁產增產投資計畫」，台灣與會專家呼應帛琉永續農漁業及糧食安全的理念，建議帛琉農漁暨環境部部長維克特（Steven Victor，另譯：維史提），嘗試推動「出口高經濟價值漁苗」及「農產在地加工加值」，為雙方農漁合作注入新的思路。

外交部表示，特別感謝中華經濟研究院及台灣經濟研究院共同策劃協辦論壇，促成台帛雙方充分交流。台灣與帛琉已在諸多領域建立緊密夥伴關係，台灣願續助友邦帛琉落實經濟發展願景，共同促進太平洋地區的繁榮與發展。（編輯：翟思嘉）1111007