謝龍介質疑和緯路開通效率 南市府：2023年完工

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國民黨台南市長參選人謝龍介（前）24日質疑台南市區和緯路西段打通到安平舊城區，經民進黨執政20多年遲未完成，可見民進黨的執行能力很差，而且不重視安平區交通問題。圖為謝龍介24日出席市議會副議長補選。中央社記者楊思瑞攝 111年10月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天質疑市區和緯路西段打通到安平舊城區，經民進黨執政20多年遲未完成，台南市府回應指出，和緯路五段延伸工程最後1公里，預定明年完工。

謝龍介今天發布新聞稿指出，和緯路是疏解安平舊城區交通的重要道路，在前市長施治明任內已開闢到湖美社區，後續由幾名民進黨籍市長執政，20多年來一直未能接通，可見民進黨的執行能力很差，而且不重視安平區交通問題。

謝龍介指出，每逢假日帶來的車潮，導致進出安平成為大問題，一旦和緯路西段開通，安平交通堵塞情形可望大大疏解，但施治明卸任都快25年了，最新消息是和緯路要到112年2月才能全線完工。

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台南市政府工務局發布新聞稿指出，和緯路全長約5.4公里，自78年起至今已依序分10餘期計畫辦理，完成北區北門路往西至華平路共約4.4公里開闢，陸續投入經費近新台幣25億元，瓶頸段西門路至文賢二街在104年完成拓寬，目前僅剩往西延伸至安平地區1公里路段尚未打通。

工務局指出，「台南市中西區和緯路五段延伸工程」預定於明年完工，除串聯安平區及中西區交通路網，未來還可藉由規劃中的「安平歷史風貌園區聯絡道」銜接「北外環道四期」，不但安平周邊路網更完整，也可帶動安平區、中西區、北區等地區整體經濟及觀光發展。（編輯：陳仁華）1111024