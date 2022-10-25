張善政宣傳車闖紅燈 競辦致歉要求不得再違規

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）網紅四叉貓在臉書發文表示，有網友爆料國民黨桃園市長參選人張善政的選舉宣傳車21日晚間闖紅燈，還差點撞到機車騎士。張善政競辦今天表示，已要求不得再有違規行徑，也向女騎士致歉。

四叉貓（劉宇）在臉書（Facebook）發文指出，收到網友分享一段影片，內容是21日晚間，一輛張善政的選舉宣傳車不僅闖紅燈，還對轉彎的機車騎士按喇叭，甚至差點撞到機車騎士，女騎士不滿立即長按喇叭，並不滿地表示「紅燈耶」。

四叉貓在發文標註張善政，並表示「請再多注意一下交通號誌喔，感恩」。底下網友紛紛留言砲轟，「5736萬可以一直闖紅燈」、「闖紅燈還敢按喇叭啊」，也有網友在留言時標註張善政及其他國民黨人士，「詹江村拜託村長出來主持公道」、「徐巧芯不表示一下嘛？不分區議員、徐巧芯快檢舉違規！別雙標」。

張善政競辦今天上午發布新聞稿，針對媒體報導宣傳車疑似闖紅燈一事，競辦發言人曾俊豪回應，經過與地方黨部確認，確實是委外廠商協助執行的兩輛宣傳車之一。

曾俊豪指出，團隊對於駕駛違反交通規則，已請黨部強力要求委外廠商、駕駛等，不得再有違規行徑，也對受驚嚇的女騎士深深致歉。（編輯：唐聲揚）1111025