蔡適應4政見要延續基隆光榮 謝國樑邀馬英九助選

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（中央社記者沈如峰基隆25日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，若當選將實現市港再生標竿計畫2.0等4大政見，延續基隆光榮。國民黨基隆市長參選人謝國樑今天邀前總統馬英九掃街求勝選。

選戰升溫，基隆市長林右昌今天繼續陪同蔡適應在基隆市區車隊掃街拜票。蔡適應受訪時表示，基隆市有今天的建設和改變，是全體市民共同努力的結果，他會盡全力來實現市港再生標竿計畫2.0、大基隆歷史場景計畫2.0、海洋門戶計畫、基隆捷運和大眾運輸導向發展開發計畫這4大主軸政見，活絡經濟發展。

蔡適應說，林右昌過去帶領基隆前進，他當林右昌的幫手，兩人共同完成很多事情，包含市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景計畫，這些計畫都不是一時半刻就能完全執行，所以他提出的4大主軸政見，就是要將基隆初步完成的雛形，成長為擁有基隆特色的樣貌。

他表示，明年郵輪回到基隆後，相關的旅運、報關、貨運、補給產業等也會受到帶動與影響，港區活絡之後成為海洋的國家門戶，再透過中央來主導基隆捷運相關建設，讓東台北的內湖、南港、汐止的企業可加速基隆河谷廊帶的產業發展，這樣基隆就能得到全面性的成長。

馬英九傍晚到基隆七堵區，陪同謝國樑掃街拜票時說，今天是首次幫謝國樑助選，看到基隆情勢感覺還不錯，基隆鄉親對謝國樑的評價不錯，謝國樑也很努力，他覺得蠻有希望。

針對蔡適應陣營批評，2014年馬英九曾勸進謝國樑參選基隆市長，但謝國樑當時無意參選，出國玩樂當逃兵，如今卻請馬英九來掃街拜票。國民黨真的上上下下記性都很差，但基隆人也沒有那麼好騙。

謝國樑回應，沒有關係，他2014年雖沒參選，但這幾年來做一個父親、做很多公益，了解更多需要幫助的人及基隆未來要做的事，他堅定有信心會勝選。（編輯：郭諭儒）1111025