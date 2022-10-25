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新竹湖口陸軍北測中心火箭彈搬運過程擊發 4官兵輕傷

2022/10/25 18:32（10/25 18:51 更新）
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陸軍25日實彈射擊鑑測時，一枚66火箭彈在搬運過程中不明原因擊發，4名官兵輕傷。圖為2018年國軍使用66火箭彈模擬發射，驅離敵軍。（中央社檔案照片）
陸軍25日實彈射擊鑑測時，一枚66火箭彈在搬運過程中不明原因擊發，4名官兵輕傷。圖為2018年國軍使用66火箭彈模擬發射，驅離敵軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北25日電）陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，新竹湖口的北測中心進訓部隊今天實彈射擊鑑測時，一枚66火箭彈在搬運過程中不明原因擊發，造成4名官兵輕傷，分別送往醫院及單位醫務所診療，所幸均無大礙。

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教準部指出，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因，並持續強化彈藥鑑濾與防險教育，以確保部隊安全。

根據國防部發言人臉書過去資料描述，陸軍北測中心除了執行有形的戰力鑑測外，並設有冒險訓練場與戰場心理抗壓模擬訓練館等設施，可以先期強化進訓單位官兵精神戰力，為後續戰力鑑測奠定基礎，使陸軍部隊達到「為用而訓」、「訓後能戰」目標，滿足防衛作戰需求。（編輯：蘇龍麒）1111025

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