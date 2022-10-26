資策會告高虹安論文侵權 林耕仁籲坦然面對

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（中央社記者王承中台北26日電）針對民眾黨新竹市長候選人高虹安論文爭議，資策會今天表示已提告侵權。國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，公眾人物過去做過的任何事情，都有歷史痕跡，呼籲應該坦然面對。

高虹安論文爭議持續延燒，資策會今天表示，25日已委任律師就高虹安侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴。而高虹安則召開記者會回應，既已進入司法程序，就委任律師全權處理。

林耕仁今天前往立法院出席國民黨團記者會，他在會後接受媒體聯訪時表示，由於資策會已提告，表示已進入司法程序，就尊重司法。尤其是公眾人物，過去做過的任何事情，都有歷史痕跡，呼籲大家應該坦然面對。

陪同受訪的立法院國民黨團書記長李德維表示，資策會已採取司法動作，如同林耕仁所說，就是尊重司法，但希望這件事情不要到選後就消失不見。雙方既然有不同的意見，應該到法院講清楚、說明白，並靜待法院調查。

對於是否建議高虹安退選，林耕仁指出，參選是個人意願，這個問題應該問高虹安。（編輯：蘇志宗）1111026