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沈慧虹辦萬聖節大遊行 10/29變裝上街頭

2022/10/26 15:27（10/26 15:36 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（2排中藍衣者）26日表示，「魔法小虹萬聖大遊行」活動將於29日晚間登場，邀民眾換上黃色系裝扮上街同樂。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月26日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（2排中藍衣者）26日表示，「魔法小虹萬聖大遊行」活動將於29日晚間登場，邀民眾換上黃色系裝扮上街同樂。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月26日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹將於29日晚間舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」，邀民眾穿上黃色系裝扮上街，盼以歡樂、正面方式爭取認同，打贏選戰。

沈慧虹今天舉辦萬聖節大遊行活動行前記者會，邀請多名孩童換上消防員、太空人、直排輪、警察、醫生等裝扮同樂，沈慧虹則以列車長裝扮亮相，氣氛歡樂。

沈慧虹致詞表示，選舉是提出政見和城市願景，希望創造歡樂、全民參與的選舉，市府舉辦的「新竹市萬聖節大遊行」是近年親子家庭熱衷參與的活動，她希望延續這樣的傳統。

沈慧虹今天以列車長裝扮登場，她說，1993年她擔任台灣鐵路史上首位女站長，今年是她競選新竹市第一位女市長，近30年來雖然職位不同，但是為民服務、守護人民笑容的初衷始終如一。

沈慧虹指出，「魔法小虹萬聖大遊行」29日晚間7時於北大公園出發，沈慧虹邀請新竹市大小朋友，穿上黃色熱情裝扮參與，用正面、歡樂的方式表達對新竹市的認同。（編輯：李錫璋）1111026

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