蔡適應凌晨崁仔頂拜票 謝國樑預告韓國瑜站台

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天前往崁仔頂漁市場拜票，提到崁仔頂夜晚比白天還美麗，這是城市活力展現，對手謝國樑則預告前高雄市長韓國瑜明天將到信義市場，他非常期待。

蔡適應與多名黨籍市議員參選人凌晨4時前往崁仔頂漁市場向市民拜票，上午6時許再轉往基隆果菜批發市場掃街。

媒體詢問，前總統馬英九昨天輔選謝國樑提出「票投民進黨，青年上戰場」說法，蔡適應說，捍衛國家安全，是每個人民應盡義務，他把人生中最重要的時間貢獻給國家，選擇從軍，與對手的軍旅生涯非常不一樣，馬英九在幫謝國樑輔選時，應該要看一下謝國樑的從軍經驗。

蔡適應說，總統蔡英文目前採取的兩岸政策相對穩健，馬英九好像唯恐天下不亂，認為沒有打仗，就好像不是兩岸應有的關係。

國民黨基隆市長參選人謝國樑則透過新聞稿指出，回想西元2019年，韓國瑜正在競選總統，他義不容辭接下「韓國瑜、宋瑋莉基隆聯合競選總部」總幹事，並且身兼韓辦總部基隆、馬祖、澎湖聯絡人，與韓國瑜全國競選總部一起打拚。

謝國樑說，他也協助韓國瑜妻子李佳芬遠赴美國參加「大華府韓國瑜後援會」，並參與出訪相關事宜，讓他與韓國瑜有著非常緊密的革命情感，這次他參選基隆市長，韓國瑜非常有情有義，一口答應要來幫忙站台。

謝國樑表示，韓國瑜的到來能鼓舞基隆藍營民眾，對於選情很有幫助，韓國瑜明天上午會和他一起到信義市場掃街、吃美食，歡迎大家一起參與。（編輯：方沛清）1111026