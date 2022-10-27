韓國瑜助選：基隆市長謝國樑 市民快樂又善良

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）前高雄市長韓國瑜今天陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑前往信義市場拜票，結束後至洪記粿仔湯品嚐美食，韓國瑜雖未受訪，但他用餐時說「基隆市長謝國樑，市民快樂又善良」。

韓國瑜一下車熱情民眾隨即蜂擁而上，紛紛拿起手機錄影、拍照，還有熱情支持者請求簽名，信義市場騎樓擠滿支持群眾，一旁信二路更是占據一線車道，支持者一路跟隨，凍蒜聲不絕於耳，警方也派員到場疏導交通，避免發生事故。

一行人隨後轉往洪記粿仔湯品嚐美食，有支持者高呼「韓總我愛你，我特地從美國回來的」。韓國瑜語帶幽默說，不能太激動，會消化不良，引起現場民眾哄堂大笑。

謝國樑接受媒體聯訪表示，他與民進黨基隆市長參選人蔡適應的選情緊繃，坦言2人在伯仲之間，不過，他認為基隆市基本盤是藍略大於綠，讓支持者看到喜歡的政治領袖和政治人物，有助於他的選情，韓國瑜就是很好的例子。

謝國樑說，至於媒體詢問張善政的選情，他不是很了解，不過，張善政和他是「善良」2人組，希望大家11月26日挺「善良」，他也要找時間到桃園與張善政商談合作，加強桃園與基隆的連結。

媒體詢問，韓國瑜之前也被外界質疑與黑道有關，是否擔心有人會扣上請黑道站台？謝國樑表示，大部分國人應該不會認同這樣的觀點，韓國瑜當然不是黑道，「我們講的黑道是天道盟，是太陽會，是暖暖組合」。

此外，基隆市長林右昌上午透過新聞稿表示，韓國瑜和謝國樑2人是「落跑2人組」，一個落跑選總統被罷免，一個落跑出國拒絕承擔。謝國樑為了造聲勢，還要求動員二信員工刻意把周邊道路塞爆，造成民眾不便，實在很要不得。

謝國樑回應，林右昌為了選後進入內閣，現在是無所不用其極，不過，林右昌越是罵人，大家就可以發現林右昌的臉孔越是醜陋，不太像是善良的基隆民眾希望看到的地方首長，他要勸林右昌少罵人多說好話。（編輯：李錫璋）1111027