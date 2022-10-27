高虹安兼職爭議 沈慧虹：勿用私人信件轉移焦點

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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間違規兼職，26日提電子郵件自清；民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前）27日受訪表示，高虹安兼職程序未完備，請高虹安拿出正式證明文件，不要用私人信件轉移焦點。中央社記者郭宣彣攝 111年10月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安兼職爭議昨天提電子郵件自清，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，高虹安兼職程序未完備，請高虹安拿出正式證明文件，不要用私人信件轉移焦點。

高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。高虹安26日在台灣民眾黨中央黨部召開記者會，任職資策會期間所做的工作皆為當時的主管指派，主管完全知情，她也從未支領科智企業薪資，並非兼職，同時，也公布與資策會主管，包含副執行長、直屬主管等人的電子郵件。

沈慧虹今天在競選總部舉行「新竹光榮，5力全開」記者會，會後，沈慧虹接受媒體聯訪，對於高虹安兼職爭議，沈慧虹表示，她尊重資策會已經提出法律行動，但高虹安兼職程序未完備，應提正式證明文件，不要用私人信件轉移焦點。

針對有網友指控高虹安競選總部違建，沈慧虹說，高虹安身為民眾黨黨部主委、也是競選總部的參選人、更是立委服務處的立委，高虹安應要負起責任，現在卻一再切割。

沈慧虹表示，民眾黨新竹市議員葉姓參選人，遭新竹地檢署偵辦涉嫌賄選案，而現又被網友起底違建，而高虹安在媒體上一再切割，在地方卻又幫葉男輔選。

針對國民黨團昨天引用審計部報告，重提棒球場缺失，立法院教育及文化委員會今天現勘棒球場，對此，沈慧虹說，運動歸運動、政治歸政治，讓球場改善回歸專業，不要淪為政治炒作的工具。市府針對各項缺失，已邀集專家進行改善，也負起相關責任。（編輯：李錫璋）1111027