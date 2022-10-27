竹市棒球場陸續改善27項 目標112年球季安排賽程

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新竹市政府27日舉辦新竹市立棒球場改善進度記者會，代理市長陳章賢（中）表示，針對球員工會提出27項回饋建議逐一改善與優化，如內野紅土、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區等，目標民國112年球季在新竹市立棒球場安排賽程。中央社記者郭宣彣攝 111年10月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市府今天公布棒球場改善進度，針對球員工會提出27項回饋建議逐一改善與優化，如內野紅土、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區等，目標明年球季在新竹市立棒球場安排賽程。

新竹市政府今天舉辦新竹市立棒球場改善進度記者會，代理市長陳章賢表示，改善小組已召開13次小組會議、每天召開施工檢討會議，邀中華職棒大聯盟、中職球員工會、味全龍球團、新竹市棒委會及各界專家等參與、提供建議改善。

陳章賢說，棒球場改善告一段落後，將邀各方確認改善情形，並與味全龍球團商討，安排球隊在新竹市立棒球場進行秋訓，目標明年球季會在新竹球場安排賽程。

陳章賢指出，從7月底至今，已陸續完成內野紅土、草皮灑水系統、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區、觀眾席、球員休息區等改善，針對球員工會提出27項回饋建議逐一改善與優化。

陳章賢表示，另外，也進行外野看台面漆刨除重漆、耐候鋼樓梯改善、增設7處固定式轉播平台、內野觀眾席牆面切割並拆除視線不良座位等，給予球迷更安全觀賽環境。

國民黨立委鄭正鈐今天安排考察棒球場，在簡報會議上，鄭正鈐表示，審計單位提出缺失，如場地標準定位為A級球場，但土壤級配不符規範等。

對此，陳章賢記者會中表示，市府配合審計報告進行檢討，釐清內容，依期限函覆審計室，並依契約檢討勞務廠商專案管理、監造責任及統包商設計、施工責任，在有關公務人員責任部分，將待檢調偵查結果，一併查明處理。（編輯：方沛清）1111027