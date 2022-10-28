張善政公布人行道政見 打造好走安全新環境

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（中央社記者葉臻桃園28日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天公布人行道改善政見，他表示，桃園市現在的人行道「難走、難逛、好危險」，已有不同階段的規劃，打造「好走、好逛、好安全」的桃園人行道。

張善政上午至龜山區會勘人行道後接受媒體聯訪，他表示，桃園市現在的人行道、腳踏車道，問題可以用幾個字來形容，「難走、難逛、好危險」；難走部分，桃園市的人行道面積在六都敬陪末座，好危險的部分則是，桃園在六都裡面，小朋友上下學途中受傷的數字是第一名。

張善政說，將來要打造一個理想境界，讓桃園變成一個容易行走，對行人與腳踏車都非常友善的地方，挑戰的是嬰兒車跟輪椅都能暢行無阻，讓桃園人行道「好走、好逛、好安全」。

張善政也說，針對難走部分，初期目標是讓人行道面積倍增，針對難逛部分，要在停車比較密集的商業區，闢建一些方便停車空間，讓人行道上的障礙物，尤其是車輛、機車、腳踏車能夠撤出人行道，讓行人走得更順利。

張善政說，針對好安全的部分，要找出桃園市裡面，小朋友上下學最容易出事情的前十大路段去著手改善，希望透過這些程序，桃園可以變成一個對於行人、輪椅、嬰兒車非常安全與友善的城市。

媒體詢問，前高雄市長韓國瑜將在下午幫桃園市議員參選人詹江村造勢，卻沒有與張善政合體。張善政表示，完全是行程時間安排，沒有要錯開不錯開的問題，他與韓國瑜有一個場合會兩人同時出現。

媒體詢問，張善政擔任數字王國集團執行董事，若真的是台灣之光，為何沒有公開？張善政表示，不必刻意去宣傳，維基百科上面寫得非常清楚，全世界的人都看得到。（編輯：李錫璋）1111028