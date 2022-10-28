藍營文宣指助理因恐嚇被捕 蔡適應：黑函會加告

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國民黨基隆市黨部近日發出文宣，指民進黨基隆市長參選人蔡適應天道盟助理恐嚇取財被逮捕。蔡適應（中）28日掃街時受訪回應，27日已提告對手謝國樑，國民黨又重施故技推黑函，當然會採取法律行動加告。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）國民黨基隆市黨部近日發出文宣，指民進黨基隆市長參選人蔡適應天道盟助理恐嚇取財被逮捕。蔡適應說，昨天已提告對手謝國樑，國民黨又重施故技推黑函，當然會採取法律行動加告。

基隆市民近日收到一份文宣，一面的標題為「中華民國國會史上第一，蔡適應天道盟助理因恐嚇取財被逮捕」，下方以紅底白字寫上「接棒基隆，黑道光榮」，文宣並附上陳姓男子涉嫌恐嚇勒索的新聞和遭警方逮捕上銬照片，另外提到「基隆能適應嗎」，最下方則署名國民黨基隆市黨部主委吳國勝。

另一面標題則為「蔡適應服務處副主任劉文得弟弟們，包了超過2億多的治水工程（包含壯觀台北社區）」，小標則是「這樣的市長候選人，你能適應嗎」。

對此，蔡適應上午在成功市場掃街時說，對於國民黨基隆市長參選人謝國樑不斷惡意抹黑栽贓，昨天已提出告訴，國民黨又重施故技繼續推黑函，他當然會採取法律行動，因為昨天已提告，後續再加告就可以了。

蔡適應表示，從選舉到現在，謝國樑一而再、再而三地不斷用抹黑手法，更不斷以「親信」2字試圖混淆視聽，事實是自己並無開設任何的公司，也與謝國樑所指的任何工程公司無資金往來，謝國樑所有的指控都跟自己毫無關係，可受公評。

蔡適應說，真正有問題的是謝國樑，不要忘了是謝國樑涉入德信掏空洗錢案，是謝國樑蓄意隱匿財產申報不實，這個部分，他在下週會去告發謝國樑。

蔡適應表示，很遺憾因為謝陣營選情吃緊，落差有擴大的趨勢，謝國樑就越瘋狂，這種富公子習性，實在要不得。

吳國勝向中央社記者表示，這份文宣確實由市黨部發出，內容有憑有據，都是在網路新聞和報紙刊登過，他只是整理根據事實陳述，怎會是黑函，是再正常不過的文宣，他不怕被告，也不怕被質疑，因為說的全是事實，希望蔡適應說清楚，不要逃避及轉移焦點。（編輯：李錫璋）1111028