安平跨港大橋議題延燒 台南藍綠要求對方道歉

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（中央社記者張榮祥台南28日電）安平跨港大橋議題今天持續延燒，藍綠都要求對方道歉。國民黨台南市長參選人謝龍介團隊批評市府拖延工程造成預算倍增，台南市長黃偉哲團隊說，謝主張停建，踐踏安平人的期待。

謝龍介競選團隊今天發布新聞稿指出，黃偉哲上任近4年，安平交通未見有效改善，安平跨港大橋預算倍增也是事實，台南市政府不要只會打口水戰，企圖轉移焦點。

謝龍介陣營發言人童小芸表示，安平跨港大橋預算從新台幣9億5000萬元增至18億3600萬元，市府辯稱原物料上漲造成預算不斷追加，但若不是市府執行力不佳，工程進度拖延，怎麼會受原物料價格波動劇烈影響，黃偉哲應誠心向市民道歉。

黃偉哲競選團隊也發布新聞稿指出，安平跨港大橋工程下週即將上網公告，但謝龍介不清楚工程招標流程，搞錯招標期程，竟說工程「9月標出去」，連當市議員都不夠格。

黃偉哲陣營發言人呂維胤說，謝龍介主張停建安平跨港大橋，踐踏安平人的期待，讓國民黨籍市議員都看不下去，謝龍介應先向市民道歉。（編輯：謝雅竹）1111028