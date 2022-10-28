雲林古坑崁頭厝圳未申請文化資產 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北28日電）監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑今天透過新聞指出，屏東來義二峰圳、雲林古坑崁頭厝圳等伏流水工程，均有百年歷史，值得保存及推廣，但崁頭厝圳至今未提報申請文化資產，他們已申請自動調查。

監委說，伏流水為水資源管理的重要來源，部分地區水源豐沛且水質純淨，前瞻基礎建設計畫的水環境建設中，更有伏流水開發工程計畫，陸續於各河川尋找適合地點施作伏流水工程，以達穩定區域供水、降低原水高濁度期間的缺水風險。

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監委指出，屏東來義二峰圳、雲林古坑崁頭厝圳等伏流水工程，均有百年歷史，值得保存及推廣，二峰圳也於民國97年公告為文化景觀，平均年出水量達3000萬噸，對當地農業灌溉有極大貢獻，顯見現有農業灌溉設施與指定為文化景觀並無扞格。

監委說，但雲林古坑崁頭厝圳迄未啟動文化資產程序，因此將深入調查相關機關是否認為雲林古坑崁頭厝圳登錄古蹟，將影響未來修繕及農民用水、未提報申請文化資產的實情為何、相關人員有無涉及怠惰失職情事。（編輯：蘇志宗）1111028