考選部：拓展國家考試電腦化試場 已逾8000座位

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（中央社記者賴于榛台北28日電）考選部持續拓展國家考試電腦化試場，今天新增評估認證通過中國科技大學電腦化測驗試場，增10間試場、577席應試座位；目前全國5考區認證合格的電腦試場已擴增至18校、應試座位擴增至8153席。

考選部今天透過新聞稿指出，近一年來積極拓展國家考試電腦化試場，以公平、公正、公開方式辦理電腦試場評選，擴增應試容量、穩定試場品質、提升電腦化測驗整體效益，今天評估認證通過中國科技大學電腦化測驗試場，除交通便利，場地與設備俱佳，總共也建置了10間試場577席應試座位。

考選部長許舒翔今天在中國科技大學主持揭牌典禮時指出，現行國家考試電腦化測驗具備應考人服務自動化、多元試題、預防舞弊、即測即評等具體效益。

他說，民國111年7月更首次辦理完成專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試採行申論式試題線上作答，考後並整合線上閱卷，提供應考人及閱卷委員便利施測與評閱工具，深化考試效度，開創數位化掄才新里程。

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根據考選部資料，加計25日增加認證台南長榮大學及南台科技大學以及今天認證的中國科技大學為合格電腦試場後，全國認證合格的電腦試場自原有15校擴增至18校、應試座位自6595席突破擴增至8153席。

考選部說，預定112年再加強與學校合作，盼能將電腦化測驗試場容量擴充至1萬席左右，並再新增其他考試類科，納入電腦化測驗，以公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型，為國家社會掄選適切人力與專業人才。（編輯：林興盟）1111028