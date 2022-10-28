空拍機延誤朱立倫航班 國民黨籲政府正視飛安威脅

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨主席朱立倫今天從金門飛往台中途中，遭遇空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受阻、航班受影響的意外，國民黨表示，行政院應負起責任，正視飛航實務第一線的威脅，盡速提出務實的改進措施。

國民黨晚間發出新聞稿表示，朱立倫晚間從金門飛往台中的途中，當飛機正準備降落台中機場時，卻遇到4架空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受阻、航班受影響的意外，原訂於晚間7時50分降落的航班，因此在空中盤旋近一個小時，最後於8時40分順利降落。

國民黨指出，近年空拍機、無人航空機的使用愈加普及、頻繁，卻也造成越來越多的相關意外發生，危及飛航安全及公共安全，儘管「民用航空法」已在民國107年增訂遙控無人機專章及相關授權法規命令，並由行政院自109年3月核定施行，但相關意外仍然層出不窮，顯見相關法令內容與執行方式，以及維護機場航空領域的防空手段都存在檢討空間。

國民黨表示，試想最嚴峻的飛安情況，例如近期對岸共軍運用遙控無人機、空拍機屢屢進犯外島刺探軍情、對防務造成干擾等，未來如果共軍運用較遠程的大型無人機或潛伏於島內人員操作空拍機飛至民用機場空域內，豈不是可以輕易癱瘓台灣的航空運輸、危及飛航安全及民眾的生命財產。

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國民黨認為，行政院應該負起責任正視飛航實務第一線的威脅，盡速提出務實可行的飛安維護改進措施，以維護領空飛航安全，讓每一位台灣民眾都能夠安心出行、平安回家。

朱立倫也透過臉書表示，在機上同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤。政府應該強力執法以確保空安；但他也說，意外的收穫，是在空中充分地閱覽了台中夜晚的美。（編輯：林興盟）1111028