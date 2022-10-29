北科大校慶 賴副總統獲頒榮譽傑出校友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北科技大學29日舉辦111週年校慶典禮，頒贈榮譽傑出校友給副總統賴清德（中），表彰他對台灣整體發展的卓越貢獻及長年對技職教育的重視。右為北科大校長王錫福。中央社記者郭日曉攝 111年10月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北29日電）台北科技大學今天舉辦111週年校慶，頒贈「榮譽傑出校友」給副總統賴清德。賴副總統致詞表示，越瞭解北科大，越感到當初錯過入學的機會，真的非常可惜，今天終於能喊出：「我北科大，我驕傲。」

台北科技大學今天舉辦111週年校慶典禮，副總統賴清德獲頒榮譽傑出校友，表彰他對台灣整體發展的卓越貢獻及長年對技職教育的重視。北科大同時也頒授名譽工學博士給鐿鈦科技策略長林寳彰，表彰他對精密金屬加工業轉型、攻入世界醫療器材產業鏈的貢獻。

北科大校長王錫福致詞時，歡迎賴副總統加入北科大家庭，相信北科大在擁有各路力量支持下，一定能夠蒸蒸日上、永續發展。他並說，學校配合國家產業升級，在核心戰略產業的人才需求上，永遠不會缺席。

賴副總統表示，北科大在111年來為國家作育無數英才，在海內外推動國家進步發展。在各種排名中都占有一席之地。例如教育部頒發的國家產學大師獎，北科大就有3名教師獲得榮譽。

賴副總統也特別澄清，他不是畢業於北科大，因此沒有「傑出校友」的條件，今天獲頒的也不是名譽博士學位。今天能夠得到表彰，主要是多次參加學校活動，和校友們打成一片，越瞭解北科大，越感受到當初錯過進入北科大的機會，真的非常可惜，而王錫福非常體貼，邀請他擔任榮譽傑出校友，讓他非常榮幸。

賴副總統幽默地說，今天開始，他可以大聲說出：「我北科大，我驕傲。」祝福北科大校運昌隆，迎接另外輝煌的100年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴副總統致詞時也特別提到，如果他是第1號榮譽校友，第2號應該是台北市議員王世堅，因為王世堅在議會中實際為北科大做出許多努力。

北科大於本月13日頒發「榮譽傑出校友」頭銜給桃園市長鄭文燦，感謝鄭文燦促成桃園農工改隸北科大（成為北科附工），合作設立智慧與綠能基地等貢獻。（編輯：陳政偉）1111029