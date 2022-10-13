促桃農改隸 鄭文燦成為北科大首名榮譽傑出校友

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（中央社記者陳至中台北13日電）台北科技大學今天頒發創校111年來第1個「榮譽傑出校友」頭銜給桃園市長鄭文燦，感謝他促成桃園農工改隸北科大，成為北科大附工，合作設立智慧與綠能基地等貢獻。

北科大今天在台北舉辦「全球永續與在地實踐」論壇，頒發榮譽傑出校友，並邀請鄭文燦發表演講，主題為「永續城市」。

北科大校長王錫福表示，鄭文燦一向對北科大非常支持，除一手促成桃園農工改隸北科大（成為北科附工），開創國內技職教育史上科大合併高職的首例。他也提到，大桃園地區是北科大產學合作的重點區域，近年在鄭文燦的協助下，北科大進駐虎頭山創新園區，並在觀音區設立智慧與綠能基地，讓北科大培育人才的範疇更深更廣。

鄭文燦致詞時讚許，北科大面積只有9公頃，但單位知識產量與人才密度可說是全台最高，桃園會是北科大最好的支持者。他當年曾考上台北工專（北科大前身），但後來選擇讀建國高中，如今能擔任榮譽校友，算是沒有緣份下比較圓滿的結局。他並期許北科大與台灣一起面對永續發展、氣候變遷的挑戰。

北科大今天同時為「世雄感恩演藝廳」揭牌，感謝台唐工業董事長王世雄捐贈新台幣5000萬元整建經費，翻新演講廳內裝及音響設備。

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王世雄表示，每次憶起幼時的困苦，就希望同樣認真讀書考上北科大的學弟妹，不要面臨生活困頓。他持續捐建母校硬體建設，也長期成立獎學金，希望對北科大的教學研究和藝文環境都能有所助益。

王錫福表示，北科大有10幾個音樂性社團，常找不到合適的練習、演出場地，很感謝王世雄的捐贈支持，用國家音樂廳的規格設計406席演藝廳，打造世界級的展演場地。他也感謝EMBA各大校友會集資200萬元拋磚引玉，挹注購買史坦威鋼琴，對北科大推動藝術涵養有相當大的助益。（編輯：陳政偉）1111013