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成立後援會 謝龍介：市長選戰倒吃甘蔗

2022/10/29 12:04（10/29 12:36 更新）
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國民黨台南市長參選人謝龍介溪南、溪北地區後援會29日在遠東科技大學舉辦成立大會，現場旗海飄揚，展現團結氣勢。謝龍介（前右2）表示，他在這場選戰正在倒吃甘蔗，對逆轉勝越來越有信心。（謝龍介競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月29日
國民黨台南市長參選人謝龍介溪南、溪北地區後援會29日在遠東科技大學舉辦成立大會，現場旗海飄揚，展現團結氣勢。謝龍介（前右2）表示，他在這場選戰正在倒吃甘蔗，對逆轉勝越來越有信心。（謝龍介競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天成立溪南、溪北地區後援會，他表示，這場選戰倒吃甘蔗，他對逆轉勝越來越有信心。

謝龍介溪南、溪北地區後援會今天在遠東科技大學舉辦成立大會，現場旗海飄揚，支持者情緒高昂，展現團結氣勢。

謝龍介指出，他在這場選戰正在倒吃甘蔗，對逆轉勝越來越有信心；他當選市長後，將徹查台南市長黃偉哲任內所有官商勾結等不法情事，該關的就關，該移送法辦的也絕不寬貸，撥亂反正。

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對於副總統賴清德和黃偉哲下午將前往中西區台灣首廟天壇參拜，謝龍介認為賴副總統和黃偉哲合體，只是不得不做的表面功夫，2人貌合神離是民進黨家務事，但黃偉哲卻將賴副總統留下來的良好官箴破壞殆盡。

謝龍介說，內部民調顯示，他和黃偉哲差距在8%至10%之間，他提出的65歲以上長者健保免費、國中小營養午餐免費等利民政見，快速發酵中。（編輯：黃世雅）1111029

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