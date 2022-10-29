謝國樑推科學園區 蔡適應批拿香跟拜又創新名詞

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區第3部曲，主打利用公設回饋建立第2行政中心。對手蔡適應批評「拿香跟拜」，拜錯方向又創新名詞。基隆市長林右昌指謝國樑「割稻尾」。

謝國樑透過新聞稿表示，基隆地理位置緊鄰雙北，市中心區域以觀光發展、商業機能為主，在捷運大眾運輸導向發展（TOD）與工業區翻轉的規劃下，基隆科學園區、北五堵等以工、商共構區域將成為基隆第2顆心臟。

另外，在此成立基隆第2行政中心，並以經濟發展、商業登記為主要行政業務內容，讓工作申請作業能夠提升效率，加速工商發展進程。

對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應上午出席信義、仁愛國小校舍整建落成活動接受媒體聯訪表示，謝國樑說要推動「科學園區」，所用的名詞是錯誤，「科學園區」特色是土地全都是政府的，透過租賃方式提供民間蓋房子。

蔡適應指出，「北五堵國際研發新鎮」大多數地主是民間所有，謝國樑提「科學園區」是要把這些土地徵收嗎？他覺得透過都市計畫方式將土地變更，經由政府及民間合作就能達到效果。

蔡適應說，謝國樑「拿香跟拜」但要拜對方向不要拜錯了，很明顯抄襲他的政見，但又不甘心只抄襲又創造新名詞，恰好打臉謝國樑對於「科學園區」相關規定的不瞭解。

林右昌表示，謝國樑提出「基隆科學園區」政見，剛好凸顯對市政的不了解，不知基隆市府早從公元2018年起就推動「北五堵國際研發新鎮」，並向中央爭取新台幣4200萬元規劃經費，現已整合基隆捷運路線及基捷北五堵站的設置規劃完成。

林右昌說，關於未來基隆產業發動新引擎－71公頃「北五堵國際研發新鎮」整體規劃構想，他會在下週與蔡適應向市民報告，因為這是他與蔡適應在幾年前一起向經濟部爭取推動的成果，請謝國樑不要選舉一到，就想著提空泛政見企圖混淆視聽「割稻尾」。

謝國樑下午出席後援總會成立，接受媒體聯訪時表示，打造基隆專屬的科學園區也能替內湖科技園區減壓，是當務之急的工作，蔡適應一直談研發，把園區作為「研發」用途完全是狹隘的概念。

謝國樑指出，蔡適應稱為「研發新鎮」其實是限制大多數民眾的工作權，大多數民眾根本不懂研發，民眾就是需要好的就業基地，各式各樣的人都可以在此上班。

他說，基隆就是需要打造像內科一樣，專屬於基隆的就業基地，它的名字就叫「基隆科學園區」，這是很好、很正確的想法，他會繼續推動。（編輯：戴光育）1111029