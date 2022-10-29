綠黨新竹聯合競總成立 周江杰力挺相互拉抬

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天出席台灣綠黨新竹縣市聯合競選總部成立大會，與綠黨提名的新竹縣市議員參選人相互拉抬聲勢，展現綠色陣營團結氣勢。

周江杰今天出席時，贈送一把寫有「眾望所歸」的鏟子當作賀禮，他說，大家努力在地方「種下政治改革的希望種子」，播種需要工具鏟子，也象徵為地方政壇「產」出更多追求公平正義的改革力量。

周江杰致詞表示，台灣綠黨在新竹縣市2022年的選舉，除了有爭取連任的新竹市東區市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁外，還有挑戰新竹縣議員的現任竹北市民代表陳冠宇，以及參選竹北市民代表的張志偉、選竹東鎮民代表的林裙靜，希望在政治基層種下政治改革的種子。

周江杰表示，過去他也是台灣綠黨的成員，這次代表民進黨參選新竹縣長，提出「城鄉共好新新竹」的願景，認為城鄉差距能夠拉近，就是實現公平正義的價值，與綠黨的價值是相輔相成的概念。

劉崇顯表示，在大新竹生活圈打拚的人常會遇到共同問題，但主責的機關卻因分屬在縣市政府等單位，造成行政效率不佳，因此綠黨在大新竹推出更多民代參選人，希望能一起即時反映民意。

此外，周江杰也到北埔鄉參加民進黨籍議員參選人范文鴻的競選總部成立大會，同時送上拳擊手套，期許范文鴻「全力出擊、榜上有名」。

周江杰說，寶山鄉的基礎建設因台積電擴廠而讓基礎建設起飛，但北埔、峨眉鄉的發展卻停滯不前，他認為范文鴻有能力協助家鄉爭取更多資源與建設，讓青年回鄉、長輩有安居生活。（編輯：李錫璋）1111029