林耕仁喊停新竹大車站案 沈慧虹：發展不能中斷

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右6）29日出席同黨新竹市議員陳建名（右7）的競選總部成立大會，立委柯建銘（右4）、前新竹市長林智堅（右8）等人皆到場力挺，展現綠營團結氣勢。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁提出若當選要停止新竹大車站計畫。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，無法苟同，認為城市發展不能中斷。

林耕仁昨天發表交通政見時，提到若當選要停止前新竹市長林智堅向中央爭取的「大車站計畫」，認為這是華而不實的規劃，可能讓已遭切割的新竹都市交通網絡無法有機會再縫合。

對此，沈慧虹今天透過新聞稿表示，新竹大車站計畫事關新竹舊城發展的經濟樞紐，並連通台鐵前後站交通，更是帶動周邊商圈興榮、改變都市景觀的重要建設。

沈慧虹說，林耕仁僅用三言兩語就要停止過去新竹市府團隊努力爭取的重大建設，令人匪夷所思，她認為選對人、會做事很重要，直呼「城市進步不能倒退嚕。」

另外，沈慧虹今天出席民進黨新竹市議員參選人陳建名競選總部成立大會，民進黨立法院黨團總召柯建銘、林智堅等人一同到場力挺，展現綠營在竹市的團結氣勢。（編輯：戴光育）1111029