徐定禎百工百業後援會成立 蔡總統籲團結改變苗栗

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）29日出席黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（前右3）的百工百業後援會成立大會，與內政部長徐國勇（前左2）、經濟部長王美花（前左）、立委羅致政（前左3）等人攜手助選。（徐定禎競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）總統蔡英文今天出席民進黨苗栗縣長參選人徐定禎百工百業後援會成立大會，蔡總統表示，這次是苗栗歷史上最有機會政黨輪替的一次，只要團結集中選票努力拚，一定可以翻轉。

徐定禎下午在通霄鎮封街舉辦「百工百業挺徐定禎後援會成立大會」，除安排徐定禎為各行各業的後援會代表授旗，蔡總統、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、立委羅致政等人都到場助選，現場湧入大批民眾揮舞旗幟，高喊「翻轉苗栗 改變成禎」。

蔡總統指出，苗栗已經72年沒有政黨輪替，是民進黨很艱困的地方，但是2020年總統大選，她在苗栗拿下45%得票率，特別在通霄、苑裡海線地區都衝過半得票率，表示說，雖然藍綠基本盤有差，但努力拚一下，一定可以翻轉。

蔡總統表示，徐定禎當過頭份鎮長，財務管理能力優秀，熟知開源節流，這次參選苗栗縣長提出5大願景，最關鍵的就是科技新苗栗，要擴大竹南科學園區、推動後龍科學園區，讓科技產業更加發展，年輕人可以回鄉就業。

蔡總統提到，苗栗過去發展較重視山線，海線有邊緣化危機，所以徐定禎的5大願景中，觀光新苗栗的關鍵所在就是通霄，通霄鎮不只有「粉紅超跑」白沙屯媽祖，還有通霄神社、海水浴場、日落大道等亮眼景點，要把建設、觀光景點好好整理，發揮效益，這件事要靠徐定禎與參選鎮長的杜文卿一起當選來做。

蔡總統表示，選舉剩下20幾天就要投票，手上的選票可以改變苗栗，今年選舉是苗栗歷史上最有機會政黨輪替的一次，苗栗要贏，要靠大家團結、有決心，呼籲選民集中選票，團結讓徐定禎當選。（編輯：郭諭儒）1111029