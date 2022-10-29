朱立倫：憂民進黨抹黑攻擊 籲嘉義市民支持黃敏惠

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爭取連任的嘉義市長黃敏惠（前右2）29日晚間舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫（前左2）、台中市長盧秀燕（前右）及同黨嘉義縣長參選人王育敏（前左）到場站台。中央社記者黃國芳攝 111年10月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）國民黨爭取連任的嘉義市長黃敏惠今晚舉辦造勢晚會，黨主席朱立倫站台時表示，民進黨可能會用抹黑攻擊黃敏惠，這是對民主的侮辱，有正義感的市民一定要支持黃敏惠。

黃敏惠競選總部今天成立，晚間在文化公園舉辦大型造勢晚會，朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、曾銘宗都站台力挺，嘉義縣長參選人王育敏也同台造勢，前副總統蕭萬長及前國民黨主席吳伯雄都錄製影片推薦，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜」。

朱立倫致詞表示，黃敏惠與市民互動猶如親人一般，十分具有親和力，是全台最親切的媽媽市長；這4年來，建設市政沒有舉債，且越來越發展，市民一定要讓黃敏惠再連任。

朱立倫指出，嘉義市是民主的聖地，民主就是要繼續支持這名評比表現五星的市長；黃敏惠對嘉義市的貢獻，絕對超越對手很多，民進黨透過民主的比較，無法勝過黃敏惠，就會用其他抹黑的方式，來修理或攻擊黃敏惠，這是對民主的侮辱，有正義感的嘉義市民一定要支持黃敏惠。

朱立倫說，今天與盧秀燕一起為黃敏惠站台造勢，也懇託全國各地的嘉義市民返鄉投票，每一張選票都是關鍵，大家要用選票證明黃敏惠就是最好的市長。

盧秀燕致詞指出，黃敏惠是最好的地方首長之一，不僅積極建設，且連續3年都沒有公共負債，去年中央發放五倍券時，嘉義市在不舉債情況下，還加碼每一名市民發放新台幣2000元現金，可見黃敏惠是相當會持家的市長。

盧秀燕表示，黃敏惠過去4年積極建設嘉義市，特別是良心工程雨水下水道的建設，還有路平工程，目前嘉義市是路平、燈亮、水溝清，去年嘉義市還舉辦台灣設計展，成功行銷嘉義市。

盧秀燕說，黃敏惠是一名優質的市長，非常重視嘉義市的未來及生態環保，全市的公車都是電動車，全國只有嘉義市做得到；台中市、嘉義市姊妹城市會共同努力擴大生活圈，讓大家生活變得更好。

黃敏惠站在台上激動地表示，有人認為，自己擔任嘉義市長太久了，但這不是久不久的問題，是有沒有心的問題，施政不能靠實驗，而是要靠經驗，要有足夠的熱情。

黃敏惠說，現在是關鍵時刻，嘉義市一定要再提升，市民的一票是關鍵的選擇，讓嘉義市再拚一次。這不是為了個人，而是為了嘉義市更好的選擇，希望嘉義市民一起站出來，一同選出真正為嘉義市做事的人，並與大家創造幸福未來。（編輯：郭諭儒）1111029