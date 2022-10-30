楊文科提新埔、關西政績 盼延續地方發展
2022/10/30 12:55（10/30 13:21 更新）
競選連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科（右2）30日到新埔與關西市場掃街、拜票，他表示，在新埔推動道路瓶頸改善、重建新埔分局等，讓地方通行更便利，期盼民眾能繼續支持他，讓好的政策能延續發展。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月30日
（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）競選連任的國民黨竹縣長參選人楊文科今天到新埔與關西市場掃街、拜票，楊文科說，他在新埔推動道路瓶頸改善、重建新埔分局等，讓地方通行更便利，打造宜居、安全居住環境。
國民黨新竹縣長參選人楊文科今天與妻子甘秀美，一早前往新埔市場掃街，隨後再到關西市場拜票，不少攤商、買菜民眾，熱情回應。
楊文科透過新聞稿表示，4年來，他在新埔鎮推動縣道117線道路瓶頸改善工程、褒忠路拓寬工程等規劃、中正路517巷道路拓寬，同時，新建新埔衛生所、以及拆除重建新埔分局，改善地方交通，與公共空間。
楊文科說，為提升地方觀光，在大墩山休憩區串連老街觀光環境整備，以及修復新埔潘屋、張氏家廟等，透過環境改善，也讓民眾更認識地方風貌，了解當地文化。
楊文科指出，在關西鎮部分，他也推動道路系統改善工程（關西外環道）、牛欄河河川用地解編等，期盼民眾能繼續支持他，讓好的政策能延續發展。（編輯：張銘坤）1111030
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