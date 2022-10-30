楊文科提新埔、關西政績 盼延續地方發展

競選連任的國民黨新竹縣長參選人楊文科（右2）30日到新埔與關西市場掃街、拜票，他表示，在新埔推動道路瓶頸改善、重建新埔分局等，讓地方通行更便利，期盼民眾能繼續支持他，讓好的政策能延續發展。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月30日