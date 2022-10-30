談新竹市長選戰 高虹安：抹黑程度過去幾年從未如此

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）30日到彰化，為縣議員參選人王孝裕（左）、彰化市民代表參選人薛方壹（右）輔選。（民眾黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年10月30日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天到彰化縣輔選表示，今年新竹市長選戰「媲美」直轄市選舉規格，這是不正常現象，大家須關心為何受高度關注，尤其抹黑程度過去幾年從未如此。

新竹市長選戰熱烈，不過高虹安今天仍到彰化縣為縣議員參選人王孝裕、彰化市民代表參選人薛方壹輔選，高虹安推薦說，曾與王孝裕是財團法人資訊工業策進會多年同事、好友，科技發展、數位轉型、資訊安全等越來越重要，需要資訊人才投身政治；薛方壹關心公共事務，也累積多年志工經驗，希望回饋家鄉完善社福。

對於新竹市長選情，高虹安接受媒體聯訪表示，新竹市長選戰不論是媒體觀測、網路聲量，都「媲美」直轄市「六都」選舉規格，但這是不正常現象，大家須關心是為何這次新竹市長選舉受到如此高度關注，尤其是民進黨加上側翼抹黑程度，過去幾年從未有如此情況。

高虹安說，選情關注度應符合比例原則，新竹市長選舉激烈程度已排擠其他縣市選舉報導或網路聲量，在這種不平衡情形下，大家應更關注其他縣市選舉，因為這是關係全國人民的選舉，也希望大家多重視彰化，民眾黨推出很多優秀參選人值得支持。

高虹安指出，近期大小爆料不斷，很多是烏龍爆料，但傷害到的不是她，反而傷害民進黨選情，選民自有智慧，看到這些烏龍爆料背後是民進黨、側翼睜眼說瞎話的功力令人大開眼界，她對不實抹黑會盡力澄清，但有些指控非常烏龍，只能一笑置之，不要因此被箝制。

高虹安說，有新竹市選民挺她「信者恆信」，不須理會，專心提政見，唾棄負面選舉與造謠抹黑、國家機器打壓，回歸正向選舉才是選民希望看到，籲執政黨好自為之；投入政治的素人或年輕人要相信投入公共領域是有貢獻、有價值，也希望選戰開出好成績。（編輯：陳仁華）1111030