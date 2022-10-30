馬英九批新竹市現況 沈慧虹：沒看到8年進步

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對於前總統馬英九29日批評新竹市現況排名後段班等，民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）30日受訪表示，馬英九對新竹並無長期關注、也沒有在此生活，才看不到新竹8年的進步。中央社記者郭宣彣攝 111年10月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，對前總統馬英九昨天批評新竹市現況排名後段班等，她表示遺憾，而馬英九對新竹並無長期關注、也沒有在此生活，才看不到新竹8年的進步。

國民黨新竹市長參選人林耕仁競選團隊昨天發布新聞稿指出，馬英九29日出席林耕仁大型造勢活動時，馬英九致詞表示，新竹市人口45萬，是相當年輕的城市，但根據天下雜誌這幾年調查，新竹市長滿意度從西元2019的第7名，到2022變第19名，而新竹這樣好的城市，排名卻在後段班，需有人來救活。

沈慧虹今天出席民進黨新竹市議員參選人曾資程聯合競選總部成立大會，媒體提問，昨天馬英九批評新竹現況，沈慧虹接受媒體聯訪表示，馬英九對新竹沒有長期關注、也沒有在此生活，而竹市過去被國民黨執政失落了20年。

沈慧虹說，但在過去8年，她與前新竹市長林智堅、市府團隊努力追趕進步，政績是她最好政見，許多市民肯定這些年改變，新竹一定要延續光榮，進步不回頭。

媒體問及，針對聯電集團創辦人曹興誠於11月6日來新竹演講，是否是為沈慧虹站台，沈慧虹表示，新竹是台灣新竹、世界新竹，在國際上有重要戰略地位，曹興誠對國際局勢、民主政治非常關心，也有獨到見解，歡迎各界一起關注台灣民主及新竹產業。（編輯：方沛清）1111030