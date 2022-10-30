遭批金牛 蘇清泉：要照顧逾3000員工家庭存預備金

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣長選戰愈趨激烈，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉妻子蘇主榮，今天站台指稱「對手批蘇清泉是大金牛，謝謝看到勤儉持家」；蘇清泉表示，逾3000個員工家庭要照顧，存錢當預備金，天經地義。

蘇清泉的妻子蘇主榮是牙醫師，她今天為丈夫站台有感而發指出，當年從與先生回到屏東打拚，從60床規模的小醫院，一步一腳印擴張到現在600床，只為了家鄉醫療能獲改善。

話鋒一轉，蘇主榮提及，對手說蘇清泉是大金牛，「謝謝對手，看到我們勤儉持家、管理成效」，當時準備金太少，差點無法支付員工薪水，也從教訓中學到風險管理，足夠資金後盾，預防所有可能事情發生，這就是「大金牛」的產生。

蘇清泉在六堆客家後援會成立會後接受媒體聯訪指出，投資事業都是不能動的資金，因為安泰醫療體系現有2家醫院、2家安養院、1家護理之家，有超過3000個員工家庭要照顧；尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫院收入掉了3至4成，存錢當預備金天經地義。

蘇清泉強調，對手如果講他是金牛，那就代表對方沒有經營過事業、沒有員工的壓力、也沒有企業社會責任的觀念，用這個來攻擊很好笑。

民進黨屏東縣長參選人周春米透過訊息回應，過去擔任法官、律師，也開設律師事務所服務鄉親，曾組成義務律師團協助鄉親爭取國賠，解決民眾企業經營與金融界相關問題，不像蘇清泉有幾億元的雄厚財力可以投資企業，但反而對未來沒有包袱，不必顧慮或避嫌自己的投資，24小時全心全意、專業投入縣政工作。（編輯：陳仁華）1111030