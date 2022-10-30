藍營南部縣市長參選人同台 朱立倫：團結翻轉南方

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）國民黨南部縣市長參選人今天在高雄市同台造勢，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，會力守南部、鞏固藍天，讓南部不只有民進黨聲音；黨主席朱立倫則拜託南部民眾團結起來，翻轉南方。

柯志恩今天下午在高雄市鼓山區大榮高中旁操場舉辦「南方響起誓師大會」，與國民黨嘉義縣長參選人王育敏及台南市長參選人謝龍介、屏東縣長參選人蘇清泉同台造勢，朱立倫及前立法院長王金平等人也現身助陣。

朱立倫致詞表示，民進黨南部長期執政，當作自己的天下，但從中央到地方「民進黨執政有夠爛」，連國寶都能摔破；他要拜託南部民眾，「南部不是民進黨天下，做這麼爛還能執政，拜託大家團結一致，翻轉南方，共同迎接勝利」。

王金平致詞說，希望國民黨嘉義、台南、高雄、屏東4名縣市長參選人都順利當選，有人說北藍南綠，但今年沒這麼衰，相信今年都會改變，因為人民對民進黨失去信心，為了國家資源能公平運用，要從南部翻轉，「南部也給它變藍的」。

柯志恩說，民進黨執政，高雄青年失業率高，青年人口流失多，路不平、空污等依然在，說營利事業額多高，但數字冰冷，民眾沒有感受到日子變更好。

柯志恩說，「民進黨做得這麼爛，這麼囂張，為何要投給它？這是國民黨失職，國民黨在南部太弱了，對高雄關注真的有待加強」；今天她和南部縣市長參選人站出來，就是要告訴大家，國民黨重視南部，民進黨對南部的綁架到此為止。

柯志恩並表示，雖然回高雄比較晚，但她承諾「回來時間絕對不會短」，會負起翻轉南部的責任，讓南部不只有民進黨的聲音，將力守南部，永遠鞏固藍天。

王育敏說，政黨輪替是民主最重要的精神，南部要政黨輪替，才能實現民主；謝龍介說，台南市已經贏了，高雄差一點而已，南部要政黨輪替，才能監督查弊；蘇清泉說，屏東要跟高雄連線，一起防治空污，高屏連線，加上台南，無限寬廣。

主辦單位表示，原本規劃為中型造勢活動，今天現場擺約5000張椅子，但座無虛席，後來追加到7000張，民眾參與踴躍。（編輯：陳仁華）1111030