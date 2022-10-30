沈慧虹競總成立 蔡總統、賴副總統出席力挺

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天成立競選總部，總統蔡英文與副總統賴清德出席力挺，都稱沈慧虹具有行政與交通專業，能讓新竹延續建設，持續加速發展。

沈慧虹下午舉行競選總部成立大會，邀請蔡總統、賴副總統、立院民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅等人出席，展現團結力，許多支持者到場，一同揮旗、喊口號支持。

賴副總統致詞表示，過去8年來，林智堅帶領團隊，不僅向中央爭取國家級建設，也持續改變生活環境，為讓竹市繼續推動，這次要支持沈慧虹，也對新竹市未來發展與交通串連，更能順利推動。

隨後，蔡總統抵達會場致詞表示，新竹贏台灣才會贏，這場選舉結果不僅攸關城市發展、也攸關台灣發展，而現在台灣面臨很多挑戰，要持續累積國家力量，建構台灣韌性，新竹一定要加速發展。

蔡總統說，新竹是台灣科技發展之重，新竹科學園區發展至今為重鎮，更是全世界半導體重鎮，讓人覺得光榮驕傲，且新竹有人才、技術，要壯大新竹科技聚落，才能提升台灣國際競爭力，甚至在新竹的發展，也關係到台灣未來科技發展與地位。

蔡總統表示，竹市持續升級，就要由沈慧虹帶頭，尤其，沈慧虹的行政經驗，是真正對於城市完整規劃，截至現在，沈慧虹開數場政策記者會，以及相關說明會達60場，在各項教育、生活、福利等，都有完整報告，要讓新竹邁向超級城市。

蔡總統表示，沈慧虹要持續照顧長輩，如辦理共餐食堂、敬老愛心卡點數加倍等，而在交通部分，有新竹輕軌要讓市區交通更便捷，透過政策逐一推動，延續竹市政績。

蔡總統表示，明天新竹市立馬偕兒童醫院正式啟用，而竹市也增加醫院，以及提供更多醫療服務，以及也打造新竹轉運站，讓司機有休息空間、也方便民眾轉乘。

蔡總統指出，新竹沒有時間可以空轉，新竹一定要選沈慧虹，才讓竹市繼續加速前進。（編輯：方沛清）1111030