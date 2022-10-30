翁章梁力挺活絡布袋觀光產業 王育敏關心治水問題

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民進黨嘉義縣長參選人翁章梁（前左3）與布袋鎮長參選人蔡瑋傑（前左2）30日成立聯合競選總部，要活絡並提升布袋觀光產業。（翁章梁競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）民進黨嘉義縣長參選人翁章梁與布袋鎮長參選人蔡瑋傑今天成立聯合競選總部，要活絡並提升布袋觀光產業，立委高嘉瑜到場力挺；國民黨縣長參選人王育敏前往布袋參加黨籍參選人總部成立，關心布袋長期治水問題。

蔡瑋傑布袋聯合競選總部成立，縣長翁章梁、高嘉瑜與立委陳明文、蔡易餘，以及現任六腳鄉長也是民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎等人出席站台力挺，現場「凍蒜」聲不斷。

高嘉瑜在現場先唱「心花開」、「隱形的翅膀」及「煎熬」3首歌，瞬間炒熱現場氣氛；許多布袋鄉親看到高嘉瑜，都爭先恐後拍照握手，也成為整場活動焦點。

翁章梁指出，支持蔡瑋傑提出「開創觀光新世紀、打造威尼斯海岸」的概念，可以活絡並提升整體布袋的觀光產業。

蔡易餘指出，布袋是嘉義觀光重鎮，蔡瑋傑當選鎮長後，將一起努力拚全台第一條海上纜車，透過纜車把嘉義海線的景點串聯起來，遊客就可以從布袋第三漁港到東石白水湖。

王育敏與立委翁重鈞今天一起前往布袋參加議員參選人蔡信典及鎮民代表參選人王素燕的聯合競選總部成立大會。

王素燕致詞表示，布袋地區只要下大雨就會淹水，治水長期以來是布袋的重要議題；王育敏曾經邀請前內政部長李鴻源談論「荷蘭村計畫」，可以有效解決嘉義縣沿海鄉鎮的淹水問題，認為這是對布袋鄉親極具實質幫助的政見。

王育敏表示，民進黨至今都無法從根本解決布袋的治水問題，李鴻源提出的「荷蘭村計畫」是環境、產業及人文共榮的整體改造策略，國民黨如果從縣長、議員到鎮民代表全部當選，凝聚大家的力量，「荷蘭村計畫」就可以在布袋實踐。（編輯：陳仁華）1111030