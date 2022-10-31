蘇貞昌：發展國內特色景點 恢復觀光榮景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（後右）31日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院長蘇貞昌今天說，多數國家對疫情管制邁入新的階段，外籍人士也持續來台觀光，請交通部訂出辦法，導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光榮景。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌指出，從9月底開始，境內外管制措施已逐漸開放，國內疫情狀況也朝向明朗的方向發展，這不僅是有賴於防疫團隊的努力，也要感謝民眾的配合，這是全體民眾所共同創下的佳績。

蘇貞昌說，多數國家對疫情管制已邁入新的階段，不僅民眾紛紛前往國外出遊，也持續有外籍人士來台觀光，請交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光的榮景。

指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩，上週下降15%，北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病傳播風險將逐漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，占比約77.1%，且持續變異，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變與流行。

國內疫情方面，指揮中心說，全國新增病例數呈下降趨勢，已過高峰，近一週較前一週下降9.8%，輕症、無症狀者為99.56%；隨邊境開放、入境數增加及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群、監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，截至29日，入、出境人數都明顯成長，平均每日入境1萬74人次，較9月增加1.71倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9%，第2劑為88.3%，第3劑為73.9%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率為94.1%，第4劑施打率為15.4%，累積施打已超過6343萬人次。

指揮中心也說，快篩實名制從4月起累計已實施6輪，共販售1422萬餘份（7111萬餘劑），0到6歲幼童及65歲以上長者免費領取部分，累計領用超過656萬餘份（3282萬餘劑）；截至29日止，家用快篩試劑庫存尚存1億3759萬劑，目前快篩試劑、疫苗數量非常充足，將持續加強宣導，鼓勵民眾接種疫苗。（編輯：謝佳珍）1111031