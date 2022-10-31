綠營：林姿妙操弄民粹 踐踏司法

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宜蘭縣長林姿妙涉貪污等案，宜蘭地方法院31日首度開庭。民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰（中）、副書記長林楚茵（左）等人上午舉行記者會，指林姿妙非但沒有虛心面對司法，還號召民眾到法庭，意圖操弄民粹、踐踏司法，非常不可取。中央社記者裴禛攝 111年10月31日

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（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立法院黨團今天表示，尋求連任的宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，法院今天開準備庭，但她非但沒有虛心面對司法，竟然還號召民眾到法庭，意圖操弄民粹、踐踏司法，非常不可取。

宜蘭地檢署偵辦林姿妙涉貪案，8月23日起訴包含林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶等在內共15名被告；案卷送交宜蘭地方法院後，排定31日上午9時召開準備程序庭。對此，林姿妙近期透過新聞稿表示，邀請鄉親一起到宜蘭地院旁聽，讓她把真相還原，證明清白。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰、副書記長林楚茵、立委沈發惠今天召開「林姿妙說清楚！勿操弄民粹，踐踏司法」記者會。

林楚茵說，林姿妙涉犯違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪、使公務員明知不實事項登載於職務上所掌握公文書罪、特殊洗錢等罪嫌，這些民眾都無法幫她說明。

沈發惠表示，法院開庭不是美國職棒大聯盟世界大賽，林姿妙不必號召啦啦隊進場，要自己證明清白，況且起訴書高達142頁，不要以為沒有人會看。

沈發惠指出，外界好奇，起訴書中提到，有人稱提供13個帳戶給林姿妙洗錢，但每一次過水要收1萬5000元，這些都要講清楚。

沈發惠也說，林姿妙的秘書被要求要定期買王八機、預付卡，一次還買10張；另外，也有人稱這段時間收到壓力被要求要翻供，這些事項林姿妙都要說清楚，而非透過啦啦隊幫忙證明清白。

黃世杰表示，林姿妙應在法庭上說清楚、講明白，不該意圖操弄民粹，號召群眾到法院外意圖干涉司法，這樣的行為不可取。（編輯：楊蘭軒）1111031