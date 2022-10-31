綠批遇事兩手攤 張善政陣營：民眾厭煩選舉抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政除出事就兩手一攤，還與前高雄市長韓國瑜同框，若張善政當選，韓團隊是否班師進入桃園市府。

張善政競選辦公室發言人何元楷下午表示，民進黨大概是選情告急，抹黑不停歇，相信民眾早已看破民進黨的手法，也對選舉抹黑感到厭煩。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰、林靜儀與副書記長吳玉琴，今天與鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞召開記者會，指張善政愛當官、出事便兩手一攤。

黃韋鈞說，張善政9月為了趕行程，座車撞傷騎士，10月又發生宣傳車闖紅燈差點撞傷人的情形，而且張善政的志工被人發現，不只一次違規到火車站內做政治宣傳，加上張善政申請農委會經費研究報告被爆抄襲後，竟要鄭運鵬出面說明，這都證明張善政遇到問題，就把責任推給別人。

黃韋鈞指出，其實張善政跟韓國瑜相似，遇到問題就叫局處長回答，這都讓人擔心張善政是否循韓國瑜模式來治理桃園市，而且從30日開始，張善政與韓國瑜又一搭一唱，讓人擔心如果張善政入主桃園市政府，韓國瑜團隊將班師回朝進入桃園市府。

黃世杰說，張善政被國民黨提名參選桃園市長後，爆出研究計畫抄襲案，但他用各種方式推卸責任，而且中華民族致公黨主席因涉嫌犯罪被收押，身為此黨最高顧問的張善政，也沒做過任何表示，這些都讓人覺得張善政根本不適合擔任行政首長。

黃世杰指出，坊間也質疑張善政出任有解放軍背景的紅色資本公司執行董事，但張善政的回答彷彿這些事情與他無關，甚至還大言不慚說，若當選市長，要將這間公司引進桃園，難道這沒有利益衝突問題。

林靜儀則說，張善政被爆出擔任中華民族致公黨的最高顧問，還領有聘書，而致公黨是以「九二共識」為原則，推動兩岸和平統一的政黨，張善政難道不用說明自己的態度為何。

針對民進黨所指農委會報告案，何元楷指出，「不是只有民進黨的答案才是答案」，張善政已針對農委會報告案多次說明，更曾開記者會澄清，但民進黨仍裝睡看不見張善政的解釋，對民進黨的行為感到非常遺憾。

何元楷認為，民進黨的選舉手法除了抹黑還有抹紅。民進黨在抹紅張善政前，是否先請鄭運鵬說清楚西進大陸賺人民幣的事，不要以「人生經歷」輕描淡寫帶過。另外，過去涉毒和暴力犯罪的趙介佑，曾任總統蔡英文競選顧問，民進黨要如何解釋。（編輯：林興盟）1111031