高虹安稱新竹是非之地 沈慧虹：她才是是非人

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民眾黨新竹市長參選人高虹安30日到彰化縣輔選時，指遠離是非相當多的新竹，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左4）31日表示，新竹不是是非地，高虹安才是是非人。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天到彰化縣輔選時，指遠離新竹是非之地，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，新竹不是是非地，高虹安才是是非人。

高虹安昨天到彰化縣輔選，為民眾黨彰化縣議員參選人王孝裕站台，高虹安致詞表示，來到彰化感受到非常開心的氣氛，遠離這個是非相當多的新竹。

對此，沈慧虹今天出席新竹馬偕兒童醫院啟用典禮接受媒體聯訪表示，「新竹不是是非地，高虹安才是是非人」，高虹安應該認清「這些是非是自己的問題」，不是地方的問題，而高虹安也應要讓新竹市民找得到人。

沈慧虹說，作為新竹市長參選人，把1天當3天用，努力跑行程，能與市民接觸的機會、每雙手都不錯過，把所有時間精力都拿來說明政策願景，時間非常寶貴。

媒體提問，對於高虹安到外縣市輔選，沈慧虹表示，城市治理需要花費所有精力投入，提出城市願景、傾聽市民心聲，比個人光環重要且有價值。

沈慧虹說，選舉最重要的還是參選人要認真勤跑，她會繼續一步一腳印，努力提出政見政策，掃街拜票爭取新竹人支持。（編輯：方沛清）1111031